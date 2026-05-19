لطفي الرياحي: نقاط البيع المنظمة تعاني نقصا في العرض

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة أف أم، أن نقاط بيع الأضاحي المنظمة “بالميزان” تشهد نقصا واضحا في عدد الأضاحي المعروضة، معتبرا أن ذلك يحد من قدرتها على تعديل الأسعار في السوق.وأوضح الرياحي أن نقطة البيع المنظمة بمنطقة “السعيدة” في تونس الكبرى لم يتجاوز العرض فيها “50 علوشا”، مضيفا أن الكميات المتوفرة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الطلب، رغم المبادرات التي تم إطلاقها بالتنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة وديوان تربية الماشية.وأشار إلى أن الأسعار المحددة في نقاط البيع المنظمة تعتمد على الوزن، حيث تم تحديد سعر الكيلوغرام بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما بـ27 دينارا، فيما يبلغ سعر الكيلوغرام للأوزان بين 45 و65 كيلوغراما حوالي 25 دينارا و800 مليم.وأضاف أن الأسعار المتداولة خارج نقاط البيع المنظمة تبقى مرتفعة، موضحا أن أسعار الأضاحي تتراوح حاليا بين “ألف و200 دينار” وقد تصل إلى “ألفي دينار”، معتبرا أن هذه الأسعار “بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطن التونسي”.كما أشار إلى وجود هيمنة لما وصفهم بـ”القشارة” على جزء من مسالك التوزيع، وهو ما ينعكس على الأسعار المتداولة في السوق، داعيا إلى ضخ كميات أكبر داخل نقاط البيع المنظمة لضمان التوازن والحد من الارتفاع المسجل في الأسعار.