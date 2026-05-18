Babnet

انطلاق العشر الأوائل من ذو الحجة.. أيام مباركة تتضاعف فيها فضائل الأعمال

بدأ اليوم الإثنين 18 ماي 2026 أول أيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، وهي من أعظم الأيام المباركة في السنة الهجرية، لما تحمله من مكانة دينية وروحانية خاصة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وتتواصل هذه الأيام المباركة إلى غاية يوم الثلاثاء 26 ماي 2026 الموافق ليوم عرفة، على أن يكون يوم الأربعاء 27 ماي 2026 أول أيام عيد الأضحى.


ويحرص المسلمون خلال هذه الفترة على الإكثار من الطاعات والعبادات، من صيام وذكر وقراءة للقرآن والتكبير، لما ورد في فضل هذه الأيام من نصوص دينية وأحاديث نبوية تؤكد مكانتها العظيمة.


أفضل أيام السنة

وتُعد العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام السنة، إذ خصها الله تعالى بمكانة عظيمة، وأقسم بها في قوله سبحانه:
“والفجر وليال عشر”، حيث ذهب عدد من المفسرين، من بينهم ابن عباس، إلى أن المقصود بـ”الليالي العشر” هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

كما ورد في صحيح صحيح البخاري عن النبي محمد ﷺ قوله:
“ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام”، في إشارة إلى فضل العمل الصالح خلال هذه الفترة.

اجتماع أمهات العبادات

ومن خصائص هذه الأيام المباركة اجتماع أمهات الطاعات فيها، من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهو ما لا يتوفر في غيرها من أيام السنة.

كما تتضمن هذه الأيام مناسك الحج الكبرى، ومنها يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة الذي يعد من أعظم أيام السنة، إضافة إلى يوم النحر الموافق لأول أيام عيد الأضحى.

ويؤكد علماء الدين أن هذه الأيام تمثل فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل وصلة الرحم والإحسان.
