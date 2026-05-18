القيروان: وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم للمطالبة بالتشغيل

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 11:27
      
نفّذ عدد من أصحاب الشهائد العليا ممّن طالت بطالتهم بولاية القيروان، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية تزامنا مع السوق الاسبوعية بالمدينة، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بضبط أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم.

​وتركزت مطالب المحتجين، وفق ما صرحت به سكينة شامخي، إحدى خريجات التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم، حول ضرورة التسريع بفتح المنصة الإلكترونية لانتدابهم وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2015، الذي يهدف إلى استيعاب من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات ووضع خارطة طريق واضحة للانتداب حسب الدفعات.

 واستنكر المشاركون ما وصفوه بـ"سياسة التسويف" حيث مرّت خمسة أشهر عن صدور القانون عدد 18 ودخوله حيز النفاذ منذ 23 ديسمبر 2025 تاريخ صدوره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، ورفعوا شعارات تطالب بتنفيذ الحكومة لوعودها وانتداب الدفعة الأولى فورا دون إطالة، حاملين لافتات عرضوا فيها شهائدهم للبيع في حركة رمزية للمطالبة بانتدابهم.
