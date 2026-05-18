تأجيل محاكمة سهام بن سدرين ومبروك كورشيد في قضيتين تتعلقان بقرارات صلح

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 10:08
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأخير النظر في ملفيْن يشملان الرئيسة السابقة لـهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد، إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب محامي المتهمين.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة سهام بن سدرين ومحام بحالة سراح، إلى جانب مبروك كورشيد المحال بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي.


وتتعلق القضيتان بقرارات صلح أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عدد من رجال الأعمال، وفق ملف الإحالة القضائية.
