جلب سليم شيبوب للمحاكمة في قضية فساد مالي وإداري

مثل رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، سليم شيبوب، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بعد جلبه من قبل الوحدات الأمنية.وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري، في حين تخلف متهم ثان عن الحضور أمام هيئة المحكمة.وقررت الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 2 جويلية المقبل، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام.ويُذكر أن سليم شيبوب محال بحالة سراح في هذه القضية، غير أنه يبقى موقوفا على ذمة قضية جنائية أخرى تتعلق بشبهات خروقات خلال إبرام الصلح مع الدولة.