JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:40 Tunis

تأجيل محاكمة لاعب دولي سابق وابن قريبة ليلى الطرابلسي في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 09:59 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، تأجيل النظر في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، يشمل ملفها لاعبًا دوليًا سابقًا وابن شقيقة زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، إلى جلسة 8 جوان المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي المتهمين الذين التمسوا مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.


وشهدت الجلسة حضور متهمين اثنين، في حين تخلف بقية المتهمين عن الحضور أمام هيئة المحكمة.


وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بملف يخص شبهات فساد مالي وإداري، وقد تمت إحالة الشخصين المذكورين إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين على أنظار القضاء لمقاضاتهم من أجل نفس الملف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329501

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
26°-13
28°-15
26°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>