تأجيل محاكمة لاعب دولي سابق وابن قريبة ليلى الطرابلسي في قضية فساد مالي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، تأجيل النظر في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، يشمل ملفها لاعبًا دوليًا سابقًا وابن شقيقة زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، إلى جلسة 8 جوان المقبل.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي المتهمين الذين التمسوا مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.وشهدت الجلسة حضور متهمين اثنين، في حين تخلف بقية المتهمين عن الحضور أمام هيئة المحكمة.وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بملف يخص شبهات فساد مالي وإداري، وقد تمت إحالة الشخصين المذكورين إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين على أنظار القضاء لمقاضاتهم من أجل نفس الملف.