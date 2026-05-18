نائب محلي ببوفيشة: جرحى حادث الحافلة الليبية غادروا المستشفى وحالتهم مستقرة

أكد النائب بالمجلس المحلي بـبوفيشة سامي مهذب أن المصابين في حادث انقلاب الحافلة الليبية الذي جدّ الجمعة على الطريق السيارة بسوسة، غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.وأوضح مهذب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيارة بمنطقة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشة، مرجحا أن تكون السرعة والأمطار من أبرز أسباب الحادث.وأضاف أن الحافلة كانت قادمة من ليبيا في اتجاه الجزائر، وعلى متنها 32 شخصا، من بينهم 28 تونسيا و4 ليبيين، مشيرا إلى أن سائق الحافلة يحمل الجنسية الليبية.وأشار إلى أن سرعة الحافلة كانت تتراوح بين 110 و120 كيلومترا في الساعة رغم سوء الأحوال الجوية وتهاطل الأمطار.كما أشاد النائب المحلي بسرعة تدخل وحدات الحماية والإنقاذ، مؤكدا أن مختلف المصالح المعنية وصلت إلى مكان الحادث في وقت وجيز.وكان حادث انقلاب الحافلة قد أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات الجهة لتلقي الإسعافات اللازمة.