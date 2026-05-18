JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:40 Tunis

نائب محلي ببوفيشة: جرحى حادث الحافلة الليبية غادروا المستشفى وحالتهم مستقرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a07723b86f977.14580288_peqinfgmjhokl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 09:13 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكد النائب بالمجلس المحلي بـبوفيشة سامي مهذب أن المصابين في حادث انقلاب الحافلة الليبية الذي جدّ الجمعة على الطريق السيارة بسوسة، غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأوضح مهذب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيارة بمنطقة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشة، مرجحا أن تكون السرعة والأمطار من أبرز أسباب الحادث.


وأضاف أن الحافلة كانت قادمة من ليبيا في اتجاه الجزائر، وعلى متنها 32 شخصا، من بينهم 28 تونسيا و4 ليبيين، مشيرا إلى أن سائق الحافلة يحمل الجنسية الليبية.


وأشار إلى أن سرعة الحافلة كانت تتراوح بين 110 و120 كيلومترا في الساعة رغم سوء الأحوال الجوية وتهاطل الأمطار.

كما أشاد النائب المحلي بسرعة تدخل وحدات الحماية والإنقاذ، مؤكدا أن مختلف المصالح المعنية وصلت إلى مكان الحادث في وقت وجيز.

وكان حادث انقلاب الحافلة قد أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات الجهة لتلقي الإسعافات اللازمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329499

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 ماي 2026 | 1 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:24
16:05
12:23
05:09
03:26
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
26°-13
28°-15
26°-16
27°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>