الأستاذ وليد العرفاوي : لم يصدر أي قرار رسمي بخصم نقاط من النادي البنزرتي...

نفى الاحد 17 ماي، المحامي وليد العرفاوي ما تم تداوله بخصوص مراسلة تلقتها الجامعة التونسية لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم تتعلق بقرار سحب نقاط من النادي البنزرتي.وأكد العرفاوي أن هذه الأخبار زائفة وغير صحيحة موضحا انه لا يوجد اي قرار صادر من الفيفا في هذا الصدد مضيفا بأن الفيفا لا تتعهد بهذه المسائل داعيا وسائل الاعلام الي التحري قبل نشر أخبار مشابهة.يذكر أن عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا بخصوص صدور قرار من الفيفا بسحب نقاط من النادي البنزرتي تضعه في المرتبة 14 من الترتيب ما يعني نزول النادي البنزرتي الي الرابطة الثانية عوض شبيبة القيروان.