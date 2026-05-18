بوبكر بن عكاشة لنائب مجلس محلي: الّي عملتو مع مربّي الاغنام في البحيرة خطأ فادح ونشالله ما فمّاش منّك برشا

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 07:12
      
انتقد الأحد 17 ماي، مقدم برنامج السانية على قناة تلفزة تي في، بوبكر بن عكاشة، مقطع الفيديو الذي نشره نائب مجلس محلي بالعاصمة اثر خلاف مع مربي أغنام بمنطقة البحيرة.

وقال بن عكاشة " موش فاهم ويستغل في الفرصة للقيام بدعاية سياسية بخطاب يروق للمستهلك، وخاطبه قائلا "ما عندكش الحق تحكي مع الفلاح، لاك سلطة تنفيذية لاك شرطة بلدية وما تندكش الصفة".


وتابع بن عكاشة مخاطبا النائب المذكور "الي عملتو يا أخ راو خطأ فادح وماذبينا نشالله ما فماش منك برشا يخممو هكا ويتصرفوا هكا".


يذكر أن نائب مجلس محلي بالعاصمة نشر الاسبوع الماضي فيديو خلال زيارة أحد مربي الأغنام في أرض بمنطقة البحيرة وطلب منه أن يبيع خرفانه بسعر منخفض لدعم المقدرة الشرائية من خلال وضعها على ذمة احدى نقاط البيع من المنتج الي المستهلك الأمر الذي رفضه المعني بالأمر.

وقد أثار النائب جدلا واسعا وانتقادات لاذعة لما وصفه النشطاء بالاستقواء و"التبوريب" على مواطن لمجرد أنه يربي الاغنام عوض البحث عن حلول هيكلية وجذرية لمشاكل نقص القطيع.

