فيديو اليوم: استقبال حاشد لريان الحمزاوي في الزهراء اثر اطلاق سراحه

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 19:49
      
تم الأحد 17 ماي، إطلاق سراح رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي بعد انقضاء عقوبته المقدرة ب 3 سنوات سجنا ليكون أول المفرج عنهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2.

وتم استقبال الحمزاوي في مدينة الزهراء استقبالا حاشدا من قبل أهالي المنطقة وسط أجواء احتفالية حيث تم استعمال الشماريخ وحمل الحمزاوي على الأعناق.


وكان الحمزاوي قد حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن لمدة 12 عامًا، قبل أن يتم في الطور الاستئنافي تخفيف العقوبة إلى 3 سنوات سجنا مع عامين من المراقبة الإدارية.


