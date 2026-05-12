تذاكر سفر مدعومة للتونسيين بالخارج خلال صائفة 2026
أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء أن ديوان التونسيين بالخارج وضع على ذمة العائلات التونسية محدودة الدخل، المتكونة من أربعة أفراد فأكثر، تذاكر سفر مدعومة للعودة إلى تونس خلال صائفة 2026، وذلك على متن رحلات الخطوط التونسية وباخرتي قرطاج وتانيت التابعتين لـالشركة التونسية للملاحة.
ودعت القنصلية العائلات الراغبة في الانتفاع بهذا البرنامج إلى الإسراع بإيداع مطالبها، مشيرة إلى أن آجال الحجز الخاصة بالرحلات الجوية انطلقت يوم الإثنين وتتواصل إلى غاية 20 ماي الجاري، في حين يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى حدود 15 جوان القادم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة يوم 25 أفريل 2026، بهدف تسهيل عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال الموسم الصيفي.
ويشمل البرنامج تخفيضات لفائدة العائلات المتكونة من أربعة أفراد فأكثر سواء عبر النقل البحري أو الجوي، حيث أوضحت القنصلية أن ملفات الترشح يجب أن تتضمن أسماء أفراد العائلة، وتواريخ السفر ذهابا وإيابا، إضافة إلى أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للتواصل.
وأكدت أن الملفات ستخضع إلى دراسة للتثبت من استيفاء شروط الانتفاع ومدى توفر الأماكن الشاغرة قبل منح الموافقة النهائية.
وبخصوص قيمة الدعم، سيتم تمكين العائلات المسافرة عبر النقل البحري من تخفيض مباشر في حدود 80 أورو للفرد ضمن العائلة و100 أورو للفرد الواحد المستجيب للشروط.
أما بالنسبة إلى النقل الجوي، فسيبلغ الدعم 100 أورو للفرد ضمن العائلة و150 أورو للفرد الواحد المستجيب للمقاييس المعتمدة.
ويشمل الانتفاع بالتذاكر المدعومة الفترة الممتدة من 17 جوان إلى 20 أوت 2026.
