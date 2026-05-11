6 سنوات سجنا والخطية المالية لمتسولة

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب6 سنوات سجنا مع خطية مالية قدرها 20 ألف دينار في حق امرأة امتهنت التسول، وذلك بعد إدانتها بتهمة تتعلق بـالاتجار بالأشخاص.

ووفق ملف القضية فقد تم الكشف عن مخطط تديره المتهمة، حيث كانت تعمد إلى توزيع أطفالها القصر على نقاط استراتيجية ومفترقات طرق حيوية في مختلف أنحاء العاصمة تونس. وحسب ما ورد في ملف القضية، فإن الهدف من هذا التوزيع الممنهج كان استجداء عطف المارة وجمع مبالغ مالية هامة لفائدتها عبر الاتجار بأطفالها وادماجهم في التسول.