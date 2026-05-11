خلال محاكمتة ... شوقي الطبيب يلتزم الصمت

شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في النظر في قضية العميد السابق للمحامين والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب التى تعلقت بفترة تسييره لهيئة مكافحة الفساد .وحضر لسان الدفاع عن شوقي الطبيب في حقه اليوم أمام الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وطلبوا التاخير لمزيد الإطلاع وإعداد وسائل الدفاع الا ان النيابة طلبت المحاكمة .لتقرر هيئة الدائرة الشروع في المحاكمة الا ان شوقي الطبيب التزم الصمت امام المحكمة، لتقرر الدائرة حجز القضبة أثر الجلسة لتحديد موقفها.