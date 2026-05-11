تأجيل محاكمة الطيب راشد وآخرين في قضية فساد مالي وإداري

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالرئيس الأول السابق لـمحكمة التعقيب الطيب راشد وآخرين إلى موعد لاحق.وجاء قرار التأخير استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، التي أوضحت أن قرار دائرة الاتهام ما يزال محل طعن بالتعقيب، مطالبة بالتأجيل إلى حين البت في مآل الطعن.وشهدت الجلسة تغيب الطيب راشد عن الحضور، إلى جانب بقية المتهمين المشمولين بالقضية.كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي طلب بدوره التأخير في النظر في الملف.وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري منسوبة إلى المتهمين.