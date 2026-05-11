قابس: القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل طالبة جامعية

تمكنت الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإجرام بـبن عروس، بالتعاون مع أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـدوز، في ساعة متأخرة من مساء أمس، من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل التي راحت ضحيتها طالبة جامعية بجهة قابس.وكانت الضحية قد عُثر على جثتها داخل منزل خلال غرة ماي الجاري، وتحمل آثار اعتداء عنيف، في جريمة أثارت صدمة واسعة بالجهة.كما أفادت المعطيات الأولية بأنه تم أيضا إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في مساعدة الجاني على الفرار، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية اللازمة لكشف ملابسات القضية.