محكمة الاستئناف: تأييد أحكام سجنية ضد مسؤولين سابقين في شركة تابعة للتونيسار

قضت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن مدير عام سابق بإحدى الشركات التابعة لـالخطوط التونسية لمدة، ومدير مركزي سابق بالشركة نفسها لمدة، مع تسليط خطايا مالية عليهما.ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المتعلقة بشبهات الاستيلاء على قطع غيار تابعة للطائرات والتفويت فيها بالبيع.وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى أحكاما بالسجن ضد المسؤولين السابقين، إثر إيداعهما السجن على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لـالخطوط التونسية.وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بشبهات تورط المتهمين في الاستيلاء على قطع غيار تخص الطائرات التابعة للشركة والتصرف فيها بالتفويت والبيع خارج الأطر القانونية.