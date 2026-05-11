د جليلة بن خليل تطمئن التونسيين بشأن فيروس “هانتا”: العدوى بين البشر محدودة ولا داعي للهلع

أكدت الدكتورة جليلة بن خليل أن فيروس “هانتا” ليس فيروسا جديدا أو مجهولا، مطمئنة التونسيين بأن الوضع لا يستدعي الهلع، رغم تزايد الحديث عنه مؤخرا بعد تسجيل بعض الإصابات في أوروبا.وأوضحت بن خليل، خلال تدخلها على إذاعة إذاعة الجوهرة أف أم، أن فيروس “هانتا” معروف منذ عقود، حيث تم التعرف على هذه العائلة الفيروسية منذ ثلاثينات القرن الماضي، فيما تعود بعض السلالات المعروفة منه إلى خمسينات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه منتشر أساسا في مناطق من آسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية.وأضافت أن الفيروس يرتبط أساسا بالقوارض، مثل الفئران والجرذان، التي تعتبر الناقل الرئيسي له، موضحة أن العدوى تنتقل إلى الإنسان عبر استنشاق جزيئات ملوثة ناتجة عن فضلات أو لعاب هذه القوارض، خاصة أثناء تنظيف أماكن مغلقة أو مهجورة تحتوي على أوساخ متراكمة.وشددت على أن العدوى بين الإنسان والإنسان تبقى “صعبة ومحدودة جدا”، خلافا لما حدث مع فيروس كورونا، مؤكدة أن “هانتا” لا يتمتع بسرعة انتشار كبيرة بين البشر، وهو ما يفسر العدد المحدود للحالات المسجلة عالميا.كما أكدت الدكتورة التونسية أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس “هانتا” في تونس، مضيفة أن بعض الدول الأوروبية، على غرار فرنسا، تسجل سنويا عددا محدودا من الحالات يتراوح بين 50 و100 إصابة.وفي حديثها عن المخاوف المرتبطة بالموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، أوضحت بن خليل أن الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدول المعنية كافية في الوقت الحالي، مؤكدة أن الوضع “تحت السيطرة” وأنه لا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق الواسع.وقدمت جليلة بن خليل جملة من النصائح الوقائية، داعية إلى تجنب تنظيف الأماكن الملوثة بشكل جاف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تطاير الغبار الملوث واستنشاقه، مشددة على ضرورة استعمال مواد التنظيف والماء قبل إزالة الفضلات، مع غسل اليدين جيدا وتفادي لمس الوجه أثناء التنظيف.كما أوضحت أن فيروس “هانتا” لا يتوفر حاليا على لقاح أو علاج محدد، غير أن خطورته تبقى أقل بكثير مقارنة بفيروسات أخرى سريعة الانتشار مثل كورونا أو الإنفلونزا الموسمية.