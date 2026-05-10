لطفي الرياحي: أسعار أضاحي العيد "خيالية" .. والغلاء أنهك القدرة الشرائية للتونسي

حذر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، من الارتفاع الكبير المرتقب فيخلال الموسم الحالي، متوقعا أن تتجاوز أسعار عدد من الأضاحي عتبة، في ظل ما وصفه بغياب رؤية واضحة لتنظيم سوقوالتحكم فيوأوضح الرياحي، خلال استضافته في برنامج “ويكاند على الكيف” على إذاعة ديوان أف أم، أن المعاينات الميدانية التي قامت بها المنظمة في مختلف “الرحبات” من الشمال إلى الجنوب، أظهرت اختفاء الأضاحي التي تقل أسعارها عن، مضيفا أن الأسعار الحالية “خيالية” مقارنة بـللمستهلك التونسي.وأشار إلى أن الأسعار المتداولة حاليا تنطلق من حواليوقد تتجاوز ذلك، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضا بغياب معطيات دقيقة حول منظومة تربية الماشية في تونس.وأكد أن تونس تفتقر إلىواضحة بخصوص عدد القطيع وتصنيفه حسب الجنس والعمر، إضافة إلى غياب رؤية استشرافية حول تطور القطيع خلال الأشهر والسنوات القادمة، وهو ما يعرقل وضعحقيقية لتنظيم القطاع والتحكم في الأسعار.ودعا الرياحي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى التدخل لتحديد“حية” لدى الفلاح، معتبرا أن الأسعار الحالية يتم احتسابها انطلاقا من أسعار البيع لدى القصابين، والتي تتراوح بينللكلغ الواحد.وأوضح أن غياب تحديد دقيق للكلفة الحقيقية للإنتاج يفتح المجال أمام تفاوت كبير فيبين مختلف المتدخلين في القطاع، وخاصة الوسطاء، وهو ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل وصفه بـ“المصطنع”.وفي سياق متصل، اعتبر الرياحي أن أزمة الغلاء لا تقتصر على قطاع اللحوم فقط، بل تشمل مختلف المواد والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن التونسي أصبح يواجه ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع، من سكن وصحة وتعليم ودروس خصوصية، إضافة إلى المناسبات الاستهلاكية الكبرى مثل رمضان والعيد والعطلة الصيفية.وأضاف أن عددا متزايدا من العائلات أصبح يعتمد علىأو الاستدانة لمواجهة المصاريف اليومية، معتبرا أن المواطن التونسي “أصبح يتأقلم مع الوضع على حساب راحته وصحته النفسية”.كما شدد رئيس المنظمة على ضرورة إصلاحوتقليص عدد الوسطاء، عبروإحداث آليات تتيح تتبع المنتوج من الفلاح إلى المستهلك، بما يضمنوالحد من المضاربة.