تأجيل النظر في قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة إلى 15 ماي الجاري

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ“الجهاز السري” لـحركة النهضة إلى جلسة يوم الجمعة 15 ماي الجاري، وذلك لاستنطاق المتهمين في ملف القضية.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة كل من راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي، إلى جانب إطارات أمنية سابقة أخرى، بحالة إيقاف، إضافة إلى متهمين آخرين بحالة سراح وفرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.ويُحاكم المتهمون في إطار القضية المتعلقة بما يعرف إعلاميا بـ“الجهاز السري” التابع لـحركة النهضة.