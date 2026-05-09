“الدربي يتعدّى.. والأخوّة تبقى”.. الجامعة توجه رسالة لجماهير الإفريقي والترجي

دعت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التحلي بالروح الرياضية وتعزيز قيم الأخوة بين جماهير النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، تزامنا مع الاستعدادات لمباراة دربي العاصمة المرتقبة.ونشرت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك،جمع عددا من الوجوه المعروفة وغير المعروفة من أحباء الفريقين، في رسالة تدعو إلى نبذ التعصب وترسيخ قيم الاحترام والتعايش بين جماهير الناديين.وأكد المشاركون في الفيديو أنتبقى أقوى من نتيجة المباراة، مشددين على أن التنافس الرياضي يجب أن يظل داخل حدود الملعب وفي إطار الروح الرياضية.ويأتي هذا التحرك من الجامعة التونسية لكرة القدم في ظل الأجواء الكبيرة التي ترافق دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، المبرمج غدا الأحد بملعب ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.