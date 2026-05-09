الاولمبي الباجي يستنكر منح ضربة جزاء "خيالية" لشبيبة القيروان ويلوّح بالانسحاب ضد النادي الافريقي

أصدرت الجمعة 8 ماي، الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي بلاغا عبّرت من خلاله عن استنكارها الشديد ورفضها الكبير بعد منح ضربة جزاء "خيالية" لشبيبة القيروان في مباراتها ضد الاتحاد المنستيري في الدقيقة 90.واعتبرت أن ما حصل لا يمت لكرة القدم ولا للتحكيم النزيه بأي صلة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة مضيفة بأن هناك محاولة مكشوفة لتحديد مسبق لمن يبقى ومن ينزل الي الرابطة الثانية.ولوحت الهيئة بالانسحاب من المباراة الاخيرة للفريق ضد النادي الافريقي وقالت " إذا كانت عملية إنزال فريقنا للرابطة الثانية ممنهجة ومقررة مسبقًا بهذه الطريقة الفاضحة، فإن انسحاب الأولمبي الباجي من مباراته الأخيرة ضد النادي الإفريقي قد يكون الحل الأسهل لتسهيل المهمة على من يريدون كتابة النهاية مسبقًا ، وإراحة كل من تورّط أو ساهم أو صمت عن هذه المسرحية المسيئة لكرة القدم التونسية" مؤكدة أنها ستدافع عن الأولمبي الباجي بكل الوسائل القانونية والرياضية المشروعة.وكانت الشبيبة القيروانية اقتنصت فوزا قاتلا أمام الاتحاد المنستيري بهدف دون مقابل سجله بانغالي سيسي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.ورفعت الشبيبة القيروانية رصيدها إلى 30 نقطة، لتبقى على بعد نقطة واحدة فقط من الأولمبي الباجي قبل الجولة الختامية التي ستحدد الفريق الثالث الذي سينزل الي الرابطة الثانية رفقة مستقبل سليمان ومستقبل قابس مع الاشارة الي ان الاولمبي الباجي يواجه في الجولة الاخيرة النادي الافريقي فيما تواجه الشبيبة نجم المتلوي.