Babnet

البطولة الإفريقية للسباحة: حبيبة بلغيث تحرز ذهبية ثالثة وكنزة شاشاي تضيف برونزية جديدة لتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fe3be693f085.31584964_mnfolepiqhkjg.jpg>
Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 20:38
      
تواصل السباحة التونسية تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للسباحة المقامة حاليا بالجزائر إلى غاية 10 ماي الجاري، بعد أن أحرزت السباحة التونسية حبيبة بلغيث، اليوم الجمعة، ميداليتها الذهبية الثالثة في فئة الكبريات.

وجاء التتويج الجديد إثر حلولها في المركز الأول لنهائي سباق 50 متر سباحة على الصدر، لتؤكد سيطرتها على اختصاص الصدر بعد تتويجها سابقا بذهبيتي سباقي 100 متر و200 متر.


ومن جهتها، أضافت السباحة التونسية كنزة شاشاي ميدالية برونزية ثانية إلى رصيدها الشخصي، بعد احتلالها المركز الثالث في نهائي سباق 100 متر سباحة على الظهر بزمن بلغ دقيقة و05 ثوان و15 جزءا بالمائة، وذلك عقب برونزية أولى أحرزتها في سباق 50 متر على الظهر.


كما توجت السباحة التونسية إيلاف العمري بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر سباحة على الصدر لفئة الوسطيات، بتوقيت قدره 34 ثانية و17 جزءا بالمائة.

وكان السباح التونسي يوسف دومة قد افتتح رصيد التتويجات التونسية في هذه البطولة بإحراز الميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة لفئة الأواسط.

وارتفعت بذلك حصيلة المشاركة التونسية إلى حد الآن إلى سبع ميداليات، موزعة بين ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وثلاث ميداليات برونزية.

ويمثل تونس في منافسات الكبريات كل من حبيبة بلغيث وكنزة شاشاي، فيما تضم قائمة الأواسط والوسطيات كلا من محمد ياسين بن عجمية ويوسف دومة وإسراء العوام وإيلاف العمري وإيلاف الزواغي وزينب بن طاهر وقمر دربال.
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
