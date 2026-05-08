JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:34 Tunis

وزير الإقتصاد وسفير إسبانيا بتونس ، يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات الإقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fe1659156064.74207201_gpmjnifhlqoek.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 17:58 قراءة: 0 د, 45 ث
      
إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 08 ماى 2026 ب Isidro Antonio Gonzalez Afonso سفير مملكة اسبانيا الجديد بتونس.

واكد الوزير بالمناسبة على توفر الإرادة السياسية والحرص لمزيد تعزيز العلاقات الإقتصادية في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين في عديد القطاعات على غرار السياحة ومعالجة المياه والطاقات المتجددة وغيرها ، بالاضافة الى التبادل التجاري.


كما اعرب الوزير عن تطلعه لأن يتعزز التعاون في المجالات التنموية خاصة بعد اعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية في تونس سنة 2024 لا سيما في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالمحافظة على البيئة و النجاعة الطاقية.


من جانه اعرب Isidro Antonio Gonzalez Afonso عن حرص الحكومة الإسبانية واستعدادها لدعم كافة الجهود الكفيلة بتعزيز العلاقات الإقتصادية مع تونس .
واكد الجانبان في هذا السياق على اهمية تكثيف التظاهرات الاقتصادية الترويجية من الجانبين بما يساعد القطاع الخاص التونسي والاسباني على الإطلاع عن قرب على فرص الإستثمار والتجارة المتاحة واستغلالها خدمة للمصلحة المشتركة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328916

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
29°-16
29°-17
35°-17
28°-19
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>