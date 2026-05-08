وزير الإقتصاد وسفير إسبانيا بتونس ، يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات الإقتصادية

إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 08 ماى 2026 ب Isidro Antonio Gonzalez Afonso سفير مملكة اسبانيا الجديد بتونس.واكد الوزير بالمناسبة على توفر الإرادة السياسية والحرص لمزيد تعزيز العلاقات الإقتصادية في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين في عديد القطاعات على غرار السياحة ومعالجة المياه والطاقات المتجددة وغيرها ، بالاضافة الى التبادل التجاري.كما اعرب الوزير عن تطلعه لأن يتعزز التعاون في المجالات التنموية خاصة بعد اعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية في تونس سنة 2024 لا سيما في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالمحافظة على البيئة و النجاعة الطاقية.من جانه اعرب Isidro Antonio Gonzalez Afonso عن حرص الحكومة الإسبانية واستعدادها لدعم كافة الجهود الكفيلة بتعزيز العلاقات الإقتصادية مع تونس .واكد الجانبان في هذا السياق على اهمية تكثيف التظاهرات الاقتصادية الترويجية من الجانبين بما يساعد القطاع الخاص التونسي والاسباني على الإطلاع عن قرب على فرص الإستثمار والتجارة المتاحة واستغلالها خدمة للمصلحة المشتركة.