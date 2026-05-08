السجن شهرين مع تأجيل التنفيذ في حق الصافي سعيد

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار حكم يقضي بسجن المترشح السابق للانتخابات الرئاسية والكاتب الصحفي الصافي سعيد لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ.ومثل الصافي سعيد أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهمة تتعلق بـ“الإدلاء بشهادة زور”، حيث تولت المحكمة استنطاقه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، قبل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع التي قدمت دفوعاتها القانونية في القضية.ويأتي هذا الحكم بعد أن كان الصافي سعيد قد حوكم غيابيا في الملف نفسه وصدر في شأنه حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم الغيابي، لتعيد المحكمة النظر في القضية وتقرر النزول بالعقوبة إلى شهرين مع تأجيل التنفيذ.