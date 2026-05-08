تأجيل محاكمة قيادات بكتيبة "أجناد الخلافة" الإرهابية

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 13:02
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل النظر في قضية تشمل عدداً من القيادات الإرهابية التابعة لما يسمى بـ "كتيبة أجناد الخلافة"، الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك إلى موعد لاحق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتتعلق القضية بجرائم ذات صبغة إرهابية خطيرة، حيث تورط المتهمون في التخطيط وتنفيذ عمليات استهدفت الوحدات العسكرية.


وتعود حيثيات الملف إلى سلسلة من الاعتداءات الغادرة التي طالت الوحدات العسكرية والأمنية من خلال الكمائن والألغام في المناطق الجبلية.كذلك المدنيين العزل ولاسيما الرعاة القاطنين بالمناطق المتاخمة للجبال، والذين تعرضوا للتنكيل والقتل بتهمة التعاون مع المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا التأجيل في وقت يشهد فيه القضاء التونسي حزماً كبيراً في التعاطي مع ملفات الإرهاب؛ حيث أصدرت المحاكم مؤخراً أحكاماً بالإعدام في حق قيادات بارزة من نفس الكتيبة.


وثبت تورط تلك العناصر في عمليات دموية شهدتها جبال "سمامة" و"المغيلة و"الشعانبي"، والتي أسفرت عن سقوط شهداء من أبطال الجيش الوطني ومن الرعاة الأبرياء الذين صمودوا في وجه الإرهاب.
