14 سنة سجنا في حق فوزي كمون رئيس مكتب راشد الغنوشي

قضت أمس الدائرة الجنائبة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب14 سنة سجنا في حق فوزي كمون رئيس مكتب حركة النهضة وذلك في قضية فساد وتبييض اموال .



وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر خلال سنة 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. على ذمة القضية المذكورة .