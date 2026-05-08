منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو المواطنين الى تجنّب التداين لشراء الاضاحي

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 09:22
      
أكدت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أن أسعار الأضاحي شهدت منذ بداية شهر ماي تراجعا ملحوظا، بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته خلال أواخر شهر أفريل، وذلك بالتزامن مع ضعف الإقبال والدعوات إلى المقاطعة.

وأوضحت التباسي، في تصريح إذاعي، أن أسعار الأضاحي كانت قد تراوحت خلال الفترة الماضية بين 1500 و3000 دينار للرأس الواحد، قبل أن تتراجع حاليا لتصبح بين 800 و1300 دينار.


وأرجعت هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها إعلان السعر المرجعي من قبل وزارة التجارة، إضافة إلى حملات المقاطعة والتحركات التي قادتها بعض مكونات المجتمع المدني ومنظمة الدفاع عن المستهلك، إلى جانب عزوف عدد من المواطنين عن شراء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار.


دعوات إلى التريث وتجنب التداين

ودعت ثريا التباسي المواطنين إلى التريث قبل شراء الأضاحي وعدم التسرع، مع القيام بجولة في الأسواق والمقارنة بين الأسعار لتفادي المضاربة والتلاعب.

كما شددت على ضرورة تجنب اللجوء إلى القروض الاستهلاكية أو التداين من أجل اقتناء الأضحية، معتبرة أن “القدرة الشرائية وظروف العائلات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.

وقالت إن المنظمة رصدت إقبالا متزايدا على القروض الاستهلاكية خلال هذه الفترة لتمويل شراء الأضاحي، محذرة من تداعيات ذلك على ميزانية العائلات.



وفي سياق متصل، دعت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وزارة التجارة إلى تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية داخل نقاط البيع والأسواق، مشيرة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأسعار بين نقطة بيع وأخرى بالنسبة لنفس نوعية الأضاحي وأحجامها.

وأكدت أن بعض الوسطاء ومسالك التوزيع غير القانونية يساهمون في رفع الأسعار بشكل كبير، داعية إلى التصدي لهذه الممارسات حماية للمستهلك والقدرة الشرائية للتونسيين.
