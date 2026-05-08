السجن لمدة عامين في حق رضا شرف الدين في قضية ديوانية ومصرفية

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عامين في حق رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين، مع خطية مالية، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أحالت رضا شرف الدين على أنظار الدائرة الجناحية المختصة لمحاكمته في هذه القضية.


ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضايا أخرى منشورة ضد رضا شرف الدين أمام القضاء، من بينها ملف يتعلق بشبهات تبييض أموال وفساد مالي، كانت المحكمة قد قررت تأخير النظر فيه إلى جلسة أواخر الشهر الجاري.
ويذكر أن رضا شرف الدين موقوف حاليا على ذمة ملفات قضائية أخرى ذات صبغة مالية.
