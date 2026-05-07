المحكمة الابتدائية بتونس : الوحدات الأمنية تطيح بعناصر خطيرة

إيقافات إضافية





تمكنت الوحدات الأمنية المكلفّة بتأمين مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في اطار عملهم الدائم ويقظتهم من إلقاء القبض على عناصر مفتش عنها لفائدة جهات قضائية وأمنية مختلفة، من بينهم امرأة صادرة بحقها أحكام سجنية نافذة في قضايا ذات صبغة إرهابية.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد نجح أعوان الأمن المرابطون بالمحكمة وبفضل يقظتهم في رصد وإيقاف "فتاة" تبيّن بعد التثبت من هويتها عبر المنظومات الأمنية أنها محل تفتيش. وقد تبين انه صادر بحقها حكم يقضي بسجنها لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بجرائم إرهابية.وفي سياق متصل، وفي إطار تشديد المراقبة بمحيط المؤسسات السيادية، تمكنت ذات الوحدات من إيقاف شخص آخر كان يتواجد بمحيط المحكمة، ليتبين لاحقاً أنه محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية في قضايا حق عام كما تم احباط اقدام شخص على محاولة إحراق نفسه .وقد تم تحويل الموقوفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وإيداعهم السجن تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم.