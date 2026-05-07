سقوط "الزنقيري" و"حنامينا".



في إطار تعقب العناصر الإجرامية الفارة من العدالة والتصدي لظاهرة السلب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني بالتنسيق مع إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، من تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية الناجحة فجر اليوم والتي أسفرت عن إيقاف 6 عناصر إجرامية مصنفة "خطيرة جداً".وجاءت هذه المداهمات إثر عمل استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية لتحركات عدد من المفتش عنهم الصادرة في حقهم عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وتورط الموقوفون في قضايا حق عام متنوعة تشمل السرقة الموصوفة الاعتداء بالعنف الشديد والسلب تحت طيلة التهديد (البراكاجات).وأكدت مصادر أمنية أن من بين الموقوفين عناصر تسببت في حالة من الذعر بين المتساكنين، وهم المصنفون بكنى "الزنقيري" و"حنامينا" و ولد كمال". وحسب الأبحاث الأولية، فقد تخصصت هذه العناصر في ترويع المواطنين وسلبهم أغراضهم باستعمال الأسلحة البيضاء والرش بغاز مشل للحركة مستهدفين المارة في الأماكن المنزوية وبمحيط وسائل النقل.باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة البحث، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وعرضهم على القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.و لاقت هذه العملية استحساناً كبيراً من أهالي المنطقة، الذين طالبوا باستمرار هذه الحملات الأمنية لتعزيز الشعور بالأمان والضرب على أيدي العابثين بالقانون.