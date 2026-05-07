Babnet

رئيس لجنة الحقوق والحريات: تم حذف تهنئة لنقيب الصحفيين من بلاغ اللجنة

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 19:02
      
انتقد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ثابت العابد ما اعتبره “تدخلا جديدا” في مضمون بلاغ صادر عن اللجنة عقب اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، وذلك بعد حذف فقرة تتعلق بتهنئة نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار إثر انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأوضح العابد، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك ، أن النص الأصلي للبلاغ تضمّن فقرة تهنئة اعتبرها “سابقة تاريخية للصحافة التونسية”، غير أن النسخة المنشورة على الصفحة الرسمية للمجلس أسقطتها بالكامل.


واعتبر أن ما حدث “ليس اختصارا بل انتقاء موجها لما يُنشر وما يُحجب من مداولات لجنة برلمانية”، مضيفا أن حذف مضامين “لا تزعج أحدا إلا لأنها تعبّر عن موقف أو تقدير واضح” يمس، وفق تعبيره، باستقلالية عمل اللجان البرلمانية وبحق الرأي العام في النفاذ إلى المعلومة.


وأكد رئيس لجنة الحقوق والحريات أن هذا الأمر “لم يعد استثناء”، بل أصبح “أسلوبا يتكرر ويطال جوهر العمل الرقابي للجنة ومواقفها في قضايا الحقوق والحريات”، محذرا من أن استمرار هذا المنحى “يفرغ العمل البرلماني من مضمونه ويحيل البلاغات إلى نصوص معدلة على المقاس”.

ويأتي ذلك بعد إعلان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الأربعاء، انتخاب نقيب الصحفيين زياد الدبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، خلال المؤتمر المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 4 إلى 7 ماي الجاري.
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
