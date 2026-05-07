JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:31 Tunis

فيلم تونسي يثير الجدل... بين حرية الإبداع وحدود الابتذال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fcc414dab148.56835589_ighpqmfljknoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 17:54 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أثار فيلم المخرج التونسي مهدي الهميلي، المعروض مؤخرا في قاعات السينما، جدلا واسعا خلال حلقة من برنامج لاباس على قناة Telvza TV ، من تقديم الإعلامي نوفل الورتاني، وذلك على خلفية الانتقادات التي طالت محتوى العمل بسبب ما اعتبره البعض “جرأة مفرطة” في الحوار والمشاهد.

ورغم أن مقدم البرنامج تجنب ذكر اسم الفيلم بشكل مباشر، فإن النقاش تمحور حول العمل السينمائي الجديد الذي أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين رواد قاعات السينما، وسط انقسام واضح بين المدافعين عن حرية التعبير الفني والمنتقدين لما وصفوه بـ”الابتذال والإفراط في استعمال الكلام البذيء”.


وخلال الحوار، عبّر عدد من الضيوف والمتدخلين عن استيائهم من طبيعة بعض المشاهد والحوارات، معتبرين أن الفيلم تجاوز حدود الجرأة المقبولة، خاصة بالنسبة للعائلات والجمهور الشاب...


كما تم التطرق إلى مسألة تصنيف الأعمال السينمائية والفئات العمرية المستهدفة، حيث اعتبر بعض المشاركين أن مثل هذه الأعمال يجب أن تُعرض ضمن شروط أكثر وضوحا تراعي طبيعة الجمهور الحاضر داخل القاعات.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع العرض ما قبل الأول لفيلم “اغتراب”، أحدث أعمال مهدي الهميلي، الذي قُدم مؤخرا بقاعة الكوليزي بالعاصمة بحضور فريق العمل وعدد من الفنانين والسينمائيين.

ويتناول الفيلم قصة عامل يواجه واقعا قاسيا داخل مصنع للحديد، قبل أن ينطلق في رحلة لكشف حقيقة حادث غامض تم التعامل معه على أنه مجرد حادث عرضي، في عمل درامي يسلط الضوء على الاغتراب الإنساني داخل منظومة اجتماعية ومهنية ضاغطة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من غانم الزرلي ومرام بن عزيزة ويونس الفالحي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328842

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
28°-16
29°-17
28°-18
32°-17
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>