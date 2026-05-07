السجن لمدة عام في حق الإعلامي زياد الهاني

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن لمدة عام واحد في حق الإعلامي زياد الهاني.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع إحالته بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة، وذلك لمحاكمته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.