تأجيل محاكمة رضا شرف الدين في قضية تبييض أموال وفساد مالي

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 11:47
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين وعدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة أواخر الشهر الجاري، وذلك في قضية تتعلق بشبهات تبييض أموال وفساد مالي وإداري.

ويأتي هذا الملف القضائي بالتوازي مع قضية أخرى كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي قد أصدرت فيها مؤخرا حكما بالسجن لمدة 11 سنة في حق رضا شرف الدين، من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط، إلى جانب شبهات مرتبطة بجرائم مصرفية وتهرب ضريبي.


كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن لمدة 7 سنوات في حق شقيقه، وبالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رئيس سابق لجمعية رياضية، إضافة إلى تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.


وكانت الأبحاث قد انطلقت إثر كشف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني عن وجود وفاق يشتبه في تورطه في التحيل وتبييض الأموال، يضم رضا شرف الدين وشقيقه والمتهم الثالث إلى جانب شركات تابعة لهم.
