أمن العمران يضرب بقوة: إيقافات تجند لها اكثر من 20 أمنيا تشمل شبكات مخدرات ومفتش عنهم في قضايا عنف وبراكاجات دموية

الإطاحة بعناصر مفتش عنها..



في إطار التصدي لظاهرة ترويج المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية الفارة من العدالة، نفذت فرقة الشرطة العدلية بالعمران، تحت إشراف رئيس الفرقة، حملة مداهمات أمنية واسعة النطاق تجند لها اكثر من 20 أمنيا حققت نتائج ملموسة في وقت وجيز.وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على 8 عناصر اجرامية خطيرة ، من بينهم فتاة، تخصصوا في ترويج السموم في الأوساط الشبابية. وخلال المداهمات المنسقة، تمكن الأعوان من حجز كميات هامة ومتنوعة من المواد المخدرة تمثلت فيكميات من مخدر "الزطلة" (القنب الهندي).أقراص مخدرة من نوع "ليريكا" (الاريكا) وكمية هامة من مخدر "الماريجوانا" ومبالغ مالية هامة متأتية من عائدات الترويج.بالتوازي مع قضايا المخدرات، نجحت الوحدات الأمنية خلال نفس الحملة في القبض على 3 أنفار صادرة في حقهم عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وذلك لضلوعهم في قضايا حق عام تتعلق بـ "السرقة" و"العنف الشديد" والبراكاجات الدمويةباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومباشرة الأبحاث القانونية اللازمة في شأنهم، تمهيداً لإحالتهم على أنظار القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.