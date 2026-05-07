تأجيل محاكمة عبد الحكيم هميلة في قضية غسل أموال إلى أواخر ماي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة إلى جلسة يوم 25 ماي الجاري.ومثُل عبد الحكيم هميلة، اليوم الخميس أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بعد جلبه من سجن إيقافه، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال.وخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع التأخير، كما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب في الغرض لانتظار مآل الطعن بالتعقيب، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق خلال شهر ماي.