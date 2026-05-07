انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة وسط تعزيزات تنظيمية وخدمات جديدة

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 10:06
      
انطلقت صباح اليوم الخميس 7 ماي 2026 أولى رحلات الحجيج التونسيين من مطار مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه البقاع المقدسة، على أن تتواصل الرحلات تباعاً خلال الأسابيع القادمة ضمن موسم الحج الحالي.

وأوضح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن الرحلة الافتتاحية خصصت لحجيج ولاية بنزرت، مشيراً إلى أن العدد الجملي للحجيج التونسيين هذا الموسم يبلغ 10 آلاف و982 حاجاً، من بينهم 9982 من حجيج الفرز وألف حاج من التونسيين المقيمين بالخارج.


وأضاف أن برنامج النقل الجوي يشمل 43 رحلة ذهاب وإياب عبر مختلف المطارات التونسية، على أن تتواصل رحلات الذهاب إلى غاية 22 ماي الجاري، فيما تنطلق أولى رحلات العودة بداية من غرة جوان لتتواصل إلى حدود 14 من الشهر ذاته.




وأكد المزوغي أن مكتب شؤون حجاج تونس سخّر بعثة تضم 336 مرافقاً لتأمين الإحاطة بالحجيج، تتوزع بين وفد رسمي وإطارات من وزارات الشؤون الدينية والصحة، إضافة إلى فرق طبية وشبه طبية ومرشدين دينيين وممثلين عن الخطوط التونسية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات.

وأشار إلى أن موسم الحج الحالي يشهد جملة من التحسينات على مستوى الإقامة والتنقل، حيث تم اختيار فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، موضحاً أن أبعد فندق بمكة المكرمة لا تتجاوز مسافته 700 متر عن الحرم، في حين تقع فنادق المدينة المنورة على مسافات تتراوح بين 100 و150 متراً من المسجد النبوي.

كما تم تخصيص مخيمات وتجهيزات إضافية بمشعري عرفات ومنى للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف إقامة الحجاج.

خدمة “مسافر بلا حقيبة”

ومن أبرز المستجدات هذا الموسم، وفق المصدر ذاته، اعتماد خدمة “مسافر بلا حقيبة”، التي تتيح للحاج إرسال أمتعته مباشرة من تونس لتصل إلى مقر إقامته بالسعودية، مع اعتماد الآلية نفسها خلال رحلة العودة، بهدف توفير مزيد من الراحة وتقليص مشقة التنقل.

متابعة صحية واحتياطات وقائية

وعلى المستوى الصحي، أكد المزوغي أن البعثة الطبية تمتلك كل المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للحجيج بناءً على الفحوصات المسبقة، داعياً أصحاب الحالات الصحية الخاصة إلى إعلام رؤساء الرحلات والإطار الطبي مسبقاً لضمان التكفل السريع بهم وتوفير التجهيزات الضرورية طوال الرحلة.
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
