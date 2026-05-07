تأييد الحكم بسجن سيف الدين مخلوف أربعة أعوام

قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل والمحامي سيف مخلوف لمدة أربعة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى حكما غيابيا بالسجن لمدة خمسة أعوام في حق سيف مخلوف، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم.وبعد إعادة النظر في الملف، قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا، وفي الأصل بإقرار الإدانة مع التخفيف في العقوبة السجنية من خمسة إلى أربعة أعوام.