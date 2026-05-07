شاحنة ليبية تُلحق أضراراً بمحطة الاستخلاص بمساكن بعد اصطدام عنيف

شهدت محطة الاستخلاص بمنطقة مساكن حادثا مروريا تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة قادمة من ليبيا بمرافق المحطة، ما تسبب في أضرار مادية هامة دون تسجيل خسائر بشرية.ووفق المعطيات الأولية، فإن الشاحنة كانت محمّلة بحمولة زائدة، ما أدى إلى فقدان السيطرة أثناء عبورها محطة الاستخلاص، حيث اصطدمت بالكابينة الرئيسية وألحقت أضرارا بعدد من التجهيزات.وأكد شهود عيان أن موظفة كانت داخل الكابينة لحظة الحادث، إلا أنها نجت بأخف الأضرار، في حين خلف الاصطدام حالة من الهلع في صفوف مستعملي الطريق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة الحادث وحجم الأضرار التي لحقت بالمحطة، وسط دعوات إلى ضرورة احترام قواعد السلامة المرورية والتقيد بالحمولات القانونية والسرعة المحددة داخل محطات الاستخلاص.