JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:41 Tunis

شاحنة ليبية تُلحق أضراراً بمحطة الاستخلاص بمساكن بعد اصطدام عنيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fc4f3279e134.45760160_fejkpgqlmhnoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 09:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شهدت محطة الاستخلاص بمنطقة مساكن حادثا مروريا تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة قادمة من ليبيا بمرافق المحطة، ما تسبب في أضرار مادية هامة دون تسجيل خسائر بشرية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن الشاحنة كانت محمّلة بحمولة زائدة، ما أدى إلى فقدان السيطرة أثناء عبورها محطة الاستخلاص، حيث اصطدمت بالكابينة الرئيسية وألحقت أضرارا بعدد من التجهيزات.


وأكد شهود عيان أن موظفة كانت داخل الكابينة لحظة الحادث، إلا أنها نجت بأخف الأضرار، في حين خلف الاصطدام حالة من الهلع في صفوف مستعملي الطريق.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة الحادث وحجم الأضرار التي لحقت بالمحطة، وسط دعوات إلى ضرورة احترام قواعد السلامة المرورية والتقيد بالحمولات القانونية والسرعة المحددة داخل محطات الاستخلاص.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328806

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
29°-16
29°-16
27°-18
29°-17
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>