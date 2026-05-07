السجن 7 أشهر لعضو الهيئة التسييرية لـ“أسطول الصمود” غسان البوغديري

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأربعاء، ابتدائيا حضوريا بالسجن لمدة سبعة أشهر في حق غسان البوغديري، عضو الهيئة التسييرية لـ“أسطول الصمود”، وذلك من أجل تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد وتعطيل حرية العمل.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إحالة البوغديري، بحالة سراح، على أنظار المجلس الجناحي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الشركات المختصة في النقل البحري إثر تحرك احتجاجي انتظم أمام مقرها خلال شهر مارس 2025.ويُذكر أن غسان البوغديري موقوف أيضا على ذمة القضية التحقيقية المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، والمتعلقة بشبهات غسيل أموال وفساد مالي تخص الهيئة التسييرية لـ“أسطول الصمود”.