متفقّد عام المدارس الابتدائية للمعلمين: التمارين المنزلية والحفظ في المنزل مخالف لمقاربة الكفايات

قال الاربعاء 6 ماي، متفقد عام المدارس الابتدائية رياض ماضي ان هناك عديد الممارسات المخالفة لمبادئ وقواعد التدريس السليمة.

واشار في هذا السياق الي المحفوظات موضحا انه من المفروض ان الحفظ يكون في المدرسة وليس في المنزل وقال " مانعطيوش للصغير محفوظات في الدار".

كما تحدث عن "التمارين المنزلية" مشددا على ان التمارين من المفروض أن تتم في القسم وليس في المنزل.
وقال " كي نصلح مع التلميذ تمارين ما عملهمش في القسم انا قاعد، نصلح في أخطاء متع بوه، متع أمو، مت ال garde متاعو... " مضيفا ان المعلم عندما يقوم باصلاح تمارين في القسم فهو بصدد اصلاح أخطاء لم يرتكبها التلميذ.
