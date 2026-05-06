النائبة ماجدولين الورغي تنفي ما يُتداول بشأن “تجميد” عمل البرلمان بسبب التزامات الوزراء والمديرين العامين

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 23:06
      
نفت الاربعاء 6 ماي، النائبة فاطمة المسدي ما يتم تاداوله حول تجميد عمل البرلمان مشيرة الي أن الحكومة أعلمت المجلس بأنه يتعذر على الوزاء والمديرين العامين الحضور في جلسات بالغرفة النيابية طيلة شهر ماي.
وقالت في تدوينة نشرتعا بصفحتها الرسمية"البرلمان لم يُجمّد…لكن في المقابل يقع إعلام مجلس نواب الشعب بأن الوزراء والمديرين العامين سيتغيبون طيلة شهر ماي كاملا.
وتساءلت بالقول "كيف يمكن أن نمارس دورنا الرقابي في غياب من نُراقبهم؟" مشددة على ان الرقابة لن تتوقف وان العمل التشريعي لن يتعطل.


وبدورها نفت النائبة ماجدولين الورغي ما تم تداوله حول تجميد البرلمان وقالت "اولا دستورياً لا يمكن لرئيسة الحكومة إيقاف أشغال البرلمان أو تعطيل سيره، فذلك خارج صلاحياتها. ثانيا تم اعلام مجلس نواب الشعب بأن الوزراء والمديرين العامين يتعذر عليهم الحضور خلال شهر ماي بسبب التزامات حكومية ثالثا تتواصل جلسات اللجان والجلسات العامة والجلسة العامة المقبلة يوم 12 ماي 2026" .


من جانبه نفى النائب محمد أمين الورغي ما يتمّ تداوله بشأن إيقاف رئيسة الحكومة لأشغال البرلمان، مؤكّدًا أنّ هذه المعطيات "مغالطات لا أساس لها من الصحّة".

وأوضح الورغي أنّ مجلس نواب الشعب تلقّى إشعارًا يفيد بتعذّر حضور الوزراء والمديرين العامّين خلال شهر ماي، وذلك بسبب التزامات حكومية، مشدّدًا على أنّ هذا الأمر لا يعني توقّف عمل البرلمان أو تعطيل نشاطه مضيفا أنّ مجلس النواب يواصل أشغاله بصفة عادية.
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
