السجن 14 عاماً في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة

قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 14 عاماً في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة، إلى جانب متهم ثان، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.وتتعلق القضية بفترة إشراف رضا قريرة على وزارة أملاك الدولة، حيث تمت إحالته رفقة المتهم الثاني بحالة سراح على ذمة الملف قبل صدور الحكم.