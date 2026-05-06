“براكاج” العوينة: الحكم بالإعدام على قاتل الطالب الشاب

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بـالإعدام شنقاً في حق المتهم الرئيسي في قضية مقتل طالب جامعي بجهة العوينة، وذلك على خلفية عملية “براكاج” أثارت صدمة واسعة في الرأي العام.

وتعود أطوار القضية إلى تعرض الضحية، وهو طالب شاب، إلى الاعتداء من قبل المتهم الذي اعترض سبيله بهدف سلبه هاتفه الجوال وممتلكاته تحت التهديد.


وبحسب ما كشفته الأبحاث، فقد عمد الجاني إلى استعمال آلة حادة وتوجيه طعنات قاتلة للضحية بعد مقاومته، ما أدى إلى وفاته على عين المكان قبل أن يلوذ بالفرار.



وأفضت التحريات والأبحاث الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه به وإيقافه، قبل إحالته على أنظار القضاء.

ووجهت للمتهم تهم تتعلق بـالقتل العمد المسبوق بجناية السرقة باستعمال العنف الشديد، لتنتهي المحاكمة بإصدار حكم بالإعدام في حقه.
