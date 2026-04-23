المدير الجهوي للتجهيز" الأربعاء المقبل سيتم فسح المجال لمرور العربات على جسر بنزرت بشكل كامل"
قال المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت نوفل بن علية ان اشغال إعادة تغليف الصفيحة المعدنية فوق الجسر المتحرك بمادة " الريزين" قد انتهت.
وأضاف في مداخلة عبر أمواج اذاعة " موزاييك " "سنفسح المجال لمرور العربات بشكل تام الأربعاء المقبل حيث ان جفاف هذه المادة يحتاج أسبوعا كاملا وفق الخبير الفرنسي".
وتابع " لقد تأخرت الاشغال بنحو 4 أيام بسبب الامطار التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية مضيفا " عموما الاشغال انتهت".
وأضاف في مداخلة عبر أمواج اذاعة " موزاييك " "سنفسح المجال لمرور العربات بشكل تام الأربعاء المقبل حيث ان جفاف هذه المادة يحتاج أسبوعا كاملا وفق الخبير الفرنسي".
وتابع " لقد تأخرت الاشغال بنحو 4 أيام بسبب الامطار التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية مضيفا " عموما الاشغال انتهت".
