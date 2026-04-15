ماهر الكتاري: غياب 120 نائباً خلال مناقشة قانون تسوية مخالفات الصرف

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري في حوار عبر أمواج إذاعة " اكسبرس اف ام" أن الجلسة العامة صادقت على قرار إعادة مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إلى لجنة المالية المختصة، قصد مزيد من الدراسة والتدقيق.وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب رسمي تقدمت به الكتلة الوطنية المستقلة، وهي الجهة المبادِرة بالمشروع، وذلك نتيجة تعدد التعديلات المقترحة على النص الأصلي، مما استوجب إعادة مراجعته بشكل أدق ومقارنته بصيغته الأولية قبل عرضه مجددًا على التصويت.وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة المالية إلى تسجيل نسبة غياب مرتفعة في صفوف النواب أثناء مناقشة المقترح، حيث قدّر عدد المتغيبين بنحو 120 نائبًا، معتبرًا أن هذا المعطى يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام النيابي عند مناقشة ملفات ذات طابع اقتصادي وتشريعي مهم.وأضاف أن الجهة المبادِرة ستتولى إعداد صيغة معدّلة ومنقحة لمشروع القانون، معربًا عن أمله في أن لا يؤدي هذا المسار إلى تعطيل العمل التشريعي أو تأخير المصادقة على النص مشددا على أهمية مواصلة معالجة مشاريع القوانين ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، على غرار مجلتي الصرف والاستثمار، لما لها من دور في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار وخدمة المواطنين.