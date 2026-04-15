محمد الرابحي: الفراولة في تونس آمنة والإشاعات المتداولة “ مضللة”

أثارت الإشاعات المتداولة حول سلامة الفراولة في الأسواق موجة من الجدل، دفعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى التدخل وتقديم توضيحات رسمية، عقب مداخلة إذاعية ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم.وخلال الحوار الإذاعي، أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد الرابحي أن الأخبار المتداولة حول احتواء الفراولة على نسب خطيرة من المبيدات، مشدداً على أن البلاغ المتداول “محبوك بطريقة توحي بالمصداقية” لكنه في الحقيقةوأوضح أن الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونًا إصدار تحذيرات تتعلق بسلامة الغذاء هي الهيئة، في إطار منظومة رقابية واضحة تشمل كامل مراحل الإنتاج والتوزيع.وبيّن الرابحي أن مصالح الهيئة قامت بأخذ عينات من الفراولة خلال موسمها الحالي وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة، شملت البحث في رواسب المبيدات وفق معايير علمية معتمدة.وأكد في هذا السياق أن النتائج أثبتت أن الفراولة، ولا تمثل أي خطر على صحة المستهلك، مضيفًا أن الهيئة تتابع حتى الحالات التي تكون فيها النسب منخفضة، بهدف تحسين طرق الاستعمال لدى المنتجين.وشدد المسؤول ذاته على أن ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة يمسّ من:* ثقة المستهلك* سلامة السوق* صورة المنتوج الوطنيكما أشار إلى أن الهيئة باشرت إجراءات متابعة قانونية ضد مروّجي هذه الإشاعات، باعتبارها تمسّ بـوتلحق ضررًا بالاقتصاد.ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على البلاغات الرسمية فقط، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية.كما قدمت توصيات بسيطة للمستهلكين، أبرزها:* غسل الفراولة جيدًا بالماء* اختيار الثمار السليمة ظاهريًا