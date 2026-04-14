الاطاحة ب"الشبح" مروع العمال والموظفين بالشرقية

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 17:50
      
في ضربة أمنية ناجحة، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني اليوم من وضع حد لنشاط مجرم خطير معروف بكنية" الشبح" تخصص في استهداف المؤسسات والشركات بمنطقة "الشرقية".

والمتهم، وهو أصيل الجهة، كان يعتمد أسلوبا بالتسلل خلسة إلى مقرات العمل لسرقة مقتنيات الموظفين وهواتفهم الجوالة، مما أثار حالة من القلق والارتباك في الأوساط العمالية مؤخراً. وبعد كمين محكم وعملية محاصرة دقيقة، وقع الجاني في قبضة الأمن، حيث تم الاحتفاظ به وتحرير عشرات المحاضر في حقه، في انتظار إحالته على أنظار القضاء لينال جزاء ما اقترفت يداه.
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
