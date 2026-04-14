عشرة أعوام سجنا وخطايا مالية لسمية الغنوشي والاخوة الكحيلي والدعداع وآخرين

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عشرة أعوام مع الخطية المالية في حق جميع المتهمين في القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال في علاقة بملف أنستالينغو.وشملت الأبحاث في ملف القضية يحي الكحيلي بحالة ايقاف، وشقيقيه سالم وهيثم الكحيلي بحالة فرار، وسمية الغنوشي وعادل الدعداع وأفراد من عائلته ومتهمين آخرين جميعهم بحالة فرار حيث قضت الدائرة الجنائية اثر المفاوضة بالسجن مدة عشرة أعوام مع الخطية المالية في حق كل واحد من جميع المتهمين--ويُذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررتعلى أنظار الدائرة الجنائية، من بينهم رجل الأعمال عادل الدعداع، ويحي الكحيلي وشقيقيه، إضافة إلى سمية الغنوشي.وتمت إحالة المتهمين من اجل تهم تعلقت غسيل الاموال باستغلال التسهيلات التى خولتها خصائص النشاط الاجتماعي والتوظيف المرتكبة من قبل وفاق طبق الفصول 62 و63 و64 و65 و66 و67 و68و101 والفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال .