الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"

شهد شاطئ مدينة الحمامات من ولاية نابل، اليوم الإثنين، حادثة أليمة تمثلت في انتشال جثة شاب يُرجّح أنه توفي غرقًا. وقد تدخلت وحدات الحرس البحري التي تولّت نقل الجثة بعد العثور عليها في عرض البحر.

وبحسب ما أفاد به مصدر من الحرس البحري لاذاعة الديوان، فإن الجثة حديثة العهد ولا تحمل آثار تحلل، ما يرجّح أن الوفاة حصلت في وقت قريب. كما أشار المصدر إلى أن هوية الضحية ما تزال مجهولة إلى حد الآن.

وقد تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، وذلك لإخضاعها للتشريح بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، إلى جانب العمل على التعرف على هوية الشاب.
